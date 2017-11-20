Праздник в подарок

В минувшие выходные в Сочи отмечался День города. На Площади искусств состоялся большой детский праздник, который подготовили для юных горожан педагоги учреждений дополнительного образования. Более шести часов здесь выступали творческие коллективы, шли различные игровые конкурсы. Многие ребята в этот день пришли на Площадь искусств вместе со своими родителями, так что детский праздник вскоре стал праздником целых фамилий.

КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН

Весь день на Площади искусств громко звучала музыка, звенели песни, кружились хороводы. Все желающие рассказывали стихи, посвященные родному городу. Атмосфера была наполнена солнцем, радостью и весельем. В самом начале концерта прозвучала знаменитая детская песня "Солнечный круг". Ее исполняли юные певцы сразу нескольких вокальных коллективов, поэтому они вышли на сцену в национальных костюмах разных народов. И это было очень символично, ведь о мире и счастье сейчас мечтают все дети Земли. Концертные номера сменяли друг друга, как в калейдоскопе. На сцене выступали детские вокальные ансамбли "Веселый ветер", "Каприз", "Славянка", хореографические коллективы "Алания" и "Потешки". Особенно украсили детский праздник юные танцоры ансамбля "Иверия" Центра внешкольной работы города Сочи.

- Мы всегда принимаем участие в городских праздниках. Правда прежде исполняли одни лишь грузинские народные танцы. Но ведь наш город очень многонационален, поэтому и мы расширили репертуар, сейчас юные танцоры стали исполнять армянские, белорусские, греческие и русские танцы, - рассказал руководитель "Иверии" Борис Чачанидзе.

А понравился ли концерт самим участникам? Об этом мы спросили у юных танцоров "Иверии". И вот что они ответили:

- Сегодня я очень волновалась, ведь выступать предстояло на большой сцене, перед зрителями, которые заполнили целую площадь. Но мы постарались, и все получилось просто отлично, - рассказала ученица 20-й сочинской школы Иветта Пачулия.

- В ансамбле "Иверия" занимаюсь уже более шести лет. Участвовал во многих концертах. Но на этот раз концерт был особенный! В Сочи большой праздник - День города! Вот мы и танцевали от всей души, - улыбнулся ученик 44-й сочинской школы Артем Краф.

Большой концертный марафон детских художественных коллективов на Площади искусств продолжался до самого вечера. И никто из зрителей не торопился расходиться по домам...

ГОЛУБИ МИРА В СИНЕМ НЕБЕ

Во время праздника на Площади искусств в небе появилось множество бумажных голубей мира. Ребята запускали их в воздух, призывая людей планеты покончить с войной. Мастерить бумажных птиц взрослые помогали ребятам возле стенда с надписью "Голубь мира".

- Почти все ребята, которые подходили к нашему столу, вначале останавливались, смотрели, а затем сами брались за работу. Это было несложно, правильно сложить бумажный листок, аккуратно склеить по сгибу. Можно голубя запускать! В итоге вся площадь начала это делать! - рассказала педагог Светлана Клемина.

- Мне вообще нравится изготавливать руками разные поделки! Люблю лепить, клеить, рисовать, и даже рукодельничать! Даже маму привел сюда, на детский праздник, чтобы показать свое умение. Попросили изготовить бумажного голубя, так я сделал несколько десятков и раздарил всем желающим! Пусть летают в синем небе птицы, которые стали символом мира во всем мире, - считает ученик 22-й сочинской гимназии Дмитрий Филатов.

А что, очень красиво получилось! Голуби мира в синем небе!

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

Стенд "Армейский рукопашный бой" Центра внешкольной работы города Сочи. Во время детского праздника на Площади искусств здесь была целая толпа. Всем давал пояснения и показывал необычные приемы тренер Аркадий Харатян. Он уже много лет занимается подготовкой школьников к армейской службе. На этот раз устроил конкурс среди мальчишек, кто окажется более сильным и более ловким.

- Мне очень понравился такой необычный конкурс! Сам я еще точно не решил, кем стану в будущем. Может боевым офицером, а может тренером по силовым единоборствам. Но, думаю, умение постоять за себя всегда пригодится каждому мужчине! - рассказал член юношеского военно-патриотического клуба Кирилл Седых.

Возле стенда "Армейский рукопашный бой" мальчишки спорили до хрипоты, кто из них самый смелый. Но при этом дружно согласились в том, что главное мужское дело - это зашита Родины! И все они будут к этому готовиться!

ПРОГУЛКА ПО БУЛЬВАРУ

Ну а какой праздник без подарка? Ко Дню города подарок горожанам сделали воспитанники Сочинского Центра внешкольной работы.

- Мы запустили в жизнь новый уникальный проект "Образовательный туризм". Наши ребята начали проводить для курортников пешеходные экскурсии по исторической части города. При этом все смогли проявить все свои знания по истории и географии родного края. Возможно кто-то из старшеклассников в будущем решит стать экскурсоводом. А если никто не

станет - тоже не беда, ведь всем в жизни пригодятся дополнительные знания и умения, - считает директор Сочинского Центра внешкольной работы Лариса Папантонио.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ - ДЛЯ ПЯТЕРОК

Знаете, что такое квест? Конечно, это развлекательная приключенческая игра! А вот представьте себе, что такую игру можно устраивать не только для развлечения, но и для образования! Иначе говоря, сегодня поучаствовал в квесте, завтра - получай пятерку! Во время детского праздника на Площади искусств в Сочи именно это продемонстрировали всем желающим два креативных учителя - Феофил Караяниди и Кристина Иорданян. Их образовательный уголок носил необычное название "Джунгли".

- Мы уже давно разрабатываем разные квесты. В последнее время занялись квестами для школ, составленным прямо по учебным программам. Так подбираем задания и загадки, чтобы ребятам становилось интересно осваивать целые разделы учебников. И уже можем проводить квесты прямо в школах, на любом из уроков, - рассказал Феофил Караяниди.

Во время детского праздника в День города Сочи по педагогическим "Джунглям" сумели совершить прогулки сотни юных сочинцев. Мало того, что это всем понравилось! Оказалось, при этом ребята изучили сразу несколько учебных параграфов по темам "Животный мир Африки" и "Растения тропической зоны". Вот вам и приключенческая игра квест!

КТО ЗАМЕНИТ МЕТРЕВЕЛИ?

Тренер сочинской спортивной школы N 7 Александр Филимонов прямо на площади организовал работу спортивной площадки "Азбука футбола". Здесь сразу собралось множество мальчишек. Все начали показывать свои умения владения мячом.

- Это так называемый футбольный фристайл, - пояснил тренер Александр Филимонов.

Вот получился фристайл, так фристайл! Надо было показать, как ты умеешь мячом жонглировать, не давая ему возможности опуститься на землю. Потом была обводка разноцветных фишек. Потом жонглирование вместе с обводкой! И, наконец, игра два на два игрока на малюсеньком поле. Били по мячу, попадали, хохотали, снова били, мазали, опять хохотали. Весело было всем!

Все знают, что в Сочи когда-то вырос знаменитый на весь мир футбольный форвард Слава Метревели. Сейчас в городе сотни мальчишек увлечены футболом, играют в десятках разных команд. И все мечтают, что когда-нибудь станут такими же знаменитыми игроками, как Слава Метревели. Уверяют, кстати говоря, что ждать осталось совсем недолго.

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Прекрасная традиция сложилась в Сочи - отмечать День города массово, весело, задорно, разнообразно. И обязательно дарить в это день большой праздник юным горожанам. Так произошло и в этом году. Все мальчишки и девчонки, а также их мамы, папы, дедушки и бабушки получили прекрасный подарок. Сейчас яркий, теплый праздничный день золотой осени запомнится ребятишкам надолго! При этом любовь к родному городу сохранится еще дольше, сохранится навсегда...

Ирина СИЗОВА