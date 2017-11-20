«Большие деньги для малого бизнеса»

28 ноября, г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6 Торгово-промышленная палата, 3 этаж.

Кто будет? Что будет?

1. Сделаем

Большая бизнес четверка создаст Клуб инвесторов Кубани

Клуб инвесторов Кубани под эгидой региональных отделений Большой бизнес-четверки: ТПП, РСПП, ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия – это группа единомышленников, объединенных интересами к инвестированию и увеличению собственного капитала.

Клуб станет некоммерческим образованием без оформления юридического лица, ведущих деятельность на взаимном уважении и доверии на виртуальных площадках и на инвест-сессиях в формате живого общения.

Инвесторы Кубани намерены своими средствами способствовать финансированию и развитию проектов других предпринимателей на взаимовыгодной основе.

За рамками Форума предприниматели, желающие войти в Клуб инвесторов, будут получать предложения по инвестированию в проекты от начинающих и развивающихся предпринимателей Краснодарского края. В свою очередь, инвесторы также сформируют критерии для поиска проектов для инвестирования.

Модератор: Елена Крекнина, директор Центра развития бизнеса, председатель комитета ККО «ОПОРА РОССИИ» по развитию бизнеса.

2. Обсудим

Как бизнес-ангелу не превратиться с бизнес-дьявола, почему ростовщик не должен считать себя инвестором.

В Краснодарском крае сделано много для того, чтобы регион считался инвестиционно-привлекательным. Ежегодно в крае реализуется 60 крупных инвестпроектов, треть из которых стоимостью выше 1 млдр. руб. Создана структура, профессионально работающая с привлечением инвестиций, но эти усилия направлены на крупные проекты. Малый бизнес оперирует другими цифрами. Зачастую предпринимателю нужно всего-то от 2-3 млн, наиболее частный запрос – от 20 млн, реже от 60 млн и выше.

Как правило, у МСП нет залога, не всегда есть недвижимость, нередка проблемная кредитная история, обусловленная сложностями развития и наработкой предпринимательского опыта. Такие предприятия не интересны банкам. Собственники предприятий МСП ищут частных инвесторов, а нарываются на ростовщиков и бизнес-ангелов, которых все чаще называют бизнес-дьяволами. Можно ли что-то поменять в сложившейся ситуации?

Модератор: Владислав Варшавский – генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы ЮИКЦ.

3. Научимся:

Правильно представлять проект инвестору.

Убеждать инвестора, что проект будет успешным.

Доводить свой проект до стадии инвестирования.

«Бизнес-лаборатория» - новая образовательная программа Центра развития бизнеса. Мы покажем формы презентации проекта потенциальному инвестору и услышим мнения экспертов и инвесторов: готов ли проект для привлечения денег. Обсуждение состоится с участием действующих инвесторов края. Соискание суммы под инвестиционный проект будет сопровождаться диагностической работой экспертов и менторов проекта, выдачей рекомендаций, и, возможно, положительным решением инвестора.

Модератор: Людмила Воронина, профессор, доктор экономический наук, научный консультант программы «Бизнес-лаборатория».

4. Узнаем:

· Что такое криптовалюта, можно ли на ней заработать или это очередная финансовая пирамида.

Мастер-класс: Елена Архипова, директор по развитию бизнеса стран СНГ в ИГ «London Invest LP».

· Как выходить на иностранного инвестора, и какие инвестиции самые главные – в себя или в дело?

Модератор: Екатерина Ласенкова, директор «Британского академического центра».

5. Увидим:

Выставку оборудования для развития инновационных проектов.

Лилия Стяжкова представит возможности ООО «ЦМИТ» - Центра молодежного инновационного творчества г. Горячий ключ.

6. Пообщаемся:

Нас ждем большой active networking!

Обращайте внимание на значки на лацкане гостей, подходите, знакомьтесь, обменивайтесь визитками, рекламной продукцией, контактами. Нас ждем большой active networking! (зеленая маркировка- инвесторы; синяя – соискатели инвестиций; без маркировки – гости без инвестиционных целей).

РЕГИСТРАЦИЮ можно пройти здесь: http://бизнесфорум23.рус/

вопросы по организации форума и по участию в площадках можно задать по телефону: 8 989 823 17 70 е-мэйл: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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