Прометей – за гостеприимство

В Сочи подвели итоги первой городской премии в области гостеприимства «Золотой Прометей». Церемония награждения стала своеобразным сочинским «Оскаром», определившим лучшие предприятия курортной сферы олимпийской столицы.

- Согласно легенде, древнегреческий герой Прометей, добывший для людей огонь, был прикован к высокой вершине на Кавказе. Сочинцы убеждены, что эти события происходили на Орлиных скалах в окрестностях нашего города. Там даже установлена каменная композиция "Прометей, разрывающий цепи". Уменьшенными копиями такой скульптуры и были отмечены представители курортных объектов, которые в Интернете набрали наибольшее число благодарственных откликов туристов, - рассказал глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Отели, санатории, рестораны, туркомпании, стартапы, бренды, события - достойных "Золотого Прометея" в 16 номинациях определяли путем народного голосования. Так «Событием года» был признан прошедший в Сочи Кубок Конфедераций. Главным «Открытием года» – казино в горах Красной Поляны. Статуэтку «Золотого Прометея» в номинации «Бренд года» получил горный курорт «Роза Хутор».

- Горный курорт «Роза Хутор» уже пятый год подряд становится лучшим горнолыжным курортом России по мнению экспертов международной премии World Ski Award. Сегодня мы горды, что для жителей нашей страны, наших гостей комплекс стал узнаваемым брендом. Приглашаем всех в гости на курорт «Роза Хутор», - отметил директор по продажам горного курорта Леонид Зинченков.

Обладателями сочинских «Оскаров» стали легендарное кафе «Белые Ночи», ресторан сочинской кухни «Хмели Сунели», санаторий «Заполярье», отели «Богатырь» и «Paradise». Лучшим стартапом года была признана экологическая ферма «Экзархо». Статуэтку в номинации «Сделано в Сочи» обрел хоккейный клуб города. Награды «Гордость Сочи» был удостоен известный журналист, сочинец Виталий Игнатенко, а приз за «Вклад в развитие Сочи» получила советник генерального директора «Центр «Омега» Елена Зарицкая.

Ирина СИЗОВА