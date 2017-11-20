Неплательщику налогов пришлось переквалифицироваться в пешеходы

Занимающийся грузоперевозками житель из станицы Динской является владельцем нескольких автомобилей. Общая сумма неоплаченного им транспортного налога составила порядка 300 тысяч рублей.

Алгоритм действий должника был вполне характерным: он избегал встреч с судебными приставами и не выходил на связь. Изменить ситуацию помогло тесное взаимодействие судебных приставов с сотрудниками ГИБДД.

В ходе совместного рейдового мероприятия на посту ДПС на въезде в хутор им. Ленина судебные приставы-исполнители отдела по Центральному округу г. Краснодара задержали принадлежащий неплательщику «КАМАЗ» с прицепом. После проверки владельца грузовика по базе данных АИС ФССП России на предмет наличия задолженностей, информация была немедленно передана в Динской районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Работники отдела оперативно прибыли на пост, где и составили акт описи и ареста автомобиля. В настоящий момент грузовое транспортное средство передано на оценку, после чего будет выставлено на принудительную реализацию.

Можно не сомневаться, что средств, полученных от продажи «КАМАЗа» с лихвой хватит на погашение задолженности перед государством. «Излишки» будут возвращены уже бывшему владельцу автомобиля.