Тема служебной подготовки: розыск должников

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось занятие по служебной подготовке для работников аппарата Управления.

Семинар для коллег провел начальник отдела организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей А.А. Заика. На повестке дня стояли два важнейших вопроса:

Порядок организации и производства розыска. Тактика проведения исполнительно-разыскных действий. Организация работы по запросам Министерства образования и науки Российской Федерации о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка в структурных подразделениях Управления.

Актуальность данных вопросов безусловна: ежедневно судебные приставы края проводят мероприятия по розыску должников и их имущества. Исполнительные действия по розыску и передаче детей, незаконно перемещенных в нашу страну или вывезенных за границу, производятся не слишком часто. Но сложность подобных производств требует от работников Службы высочайшего профессионализма, безупречного знания закона и человеческого такта. В течение часовой служебной подготовки были подробно рассмотрены различные вопросы в рамках заявленных тем.

Отметим, что в соответствии с планом служебной подготовки на 2017 год, утверждённым руководителем Управления, занятия проводятся ежемесячно на протяжении всего года и охватывают самые разные направления работников Службы судебных приставов.