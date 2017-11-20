Цены на бензин могут превысить 50 рублей

Согласно прогнозам стоимость бензина АИ-95 составит 53,35 руб за литр. Цена АИ-92 закрепится на отметке 51,85 руб. за литр.

Предполагаемая цена на дизельное топливо составит 53,15 руб. за литр.

Темпы роста в 2019 и 2020 гг. закладываются существенно меньше, порядка 3,5%, но опять же нет уверенности, что через год не произойдет нового пересмотра вверх, тем более что именно на конец 2018-2019 гг. многими ожидаются налоговые изменения, направленные на увеличение сборов.

Так или иначе, цены на топливо в рознице в следующем году могут прибавить порядка 3-4 руб. за литр - темпы в абсолютном выражении практически те же, что и ранее, хотя в процентном отношении рост замедляется. Основная психологическая проблема в том, что теперь такая скорость существенно превосходит как целевую, так и фактическую инфляцию.