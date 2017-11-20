В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю отметили День матери

На традиционный родительский день, проводимый ежегодно в преддверии Дня матери при поддержке администрации Краснодарского края, пригласили только самых близких родственников несовершеннолетних осужденных.

Перед тем, как приехавшие на свидание родственники в сопровождении представителей администраций муниципальных образований Краснодарского края прошли на территорию воспитательной колонии, с ними был проведен инструктаж о правилах поведения в стенах режимного учреждения.

Внутри колонии гости сначала убедились в достойных условиях проживания несовершеннолетних осужденных. Родители смогли осмотреть спальные места своих детей, заглянуть в тумбочки, подержать в руках их личные вещи. Попутно сотрудники колонии ответили на вопросы родственников, рассказали о распорядке дня учреждения, учебных и воспитательных мероприятиях.

Самым трогательным моментом мероприятия стала долгожданная встреча приехавших на свидание родителей с детьми и последовавший за этим праздничный концерт. Для своих родных и близких воспитанники пели, читали стихи, танцевали и показывали театрализованные сценки. В этот день все творческие номера были посвящены теме материнской любви, родительской заботе, ценности семейных связей. Выступление подростков получилось настолько душевным и искренним, что у многих из сидящих в зале на глазах навернулись слезы.

По завершении концерта состоялось родительское собрание, где были обсуждены вопросы школьной успеваемости и подготовки к выпускным экзаменам. Кроме того, все желающие смогли посетить открытую на время мероприятия общественную приемную и обсудить накопившиеся семейные проблемы с психологами, юристами, руководством колонии и специалистами департаментов краевой администрации.

После этого участники родительского дня направились в столовую, чтобы за семейным обедом обсудить самые разные темы, поделиться планами на будущее, высказать впечатления о прошедшей встрече.

Перед тем как расстаться, несовершеннолетние осужденные и их родственники поблагодарили руководство Белореченской воспитательной колонии за высокий уровень организации родительского дня и предоставленную возможность хотя бы на несколько часов снова стать единой семьей.