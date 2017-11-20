В октябре на Юге инфляция продолжала обновлять исторический минимум

В октябре 2017 года годовая инфляция в Южном федеральном округе понизилась по сравнению с сентябрем 2017 года (с 2,9% до 2,6%). По большинству товаров и услуг (65%) рост цен не превышал 4%. Замедление роста потребительских цен отмечалось по всем регионам округа и соответствовало общероссийской динамике (снижение с 3,0% до 2,7%).

Индекс потребительских цен в ЮФО продолжает оставаться ниже общероссийского показателя вследствие более интенсивного замедления роста цен на непродовольственные товары (с 2,7% в сентябре до 2,3% в октябре против 3,1% и 2,8% по России соответственно), а также пониженного уровня продовольственной инфляции (1,1% против 1,6% в целом по России). При этом инфляция платных услуг замедлилась с 5,8% в сентябре до 5,5% в октябре (в целом по РФ сохранилась на уровне сентября и составила 4,2%).

По-прежнему заметный вклад в низкий уровень годовой инфляции на продовольственные товары вносят такие товарные категории, как «овощи», «картофель», «фрукты и цитрусовые (груши, виноград, апельсины, лимоны, бананы, сухофрукты, орехи)». Это связано как с продолжающейся реализацией на розничных рынках относительно дешевой сезонной продукции, так и с сокращением цен на импортную продукцию. По большинству других товаров продовольственной группы ускорение роста цен в ЮФО также не наблюдалось, а по отдельным категориям (макаронные и крупяные изделия, рыбопродукты, мука, сахар, яйца, подсолнечное и оливковое масло) – цены снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение непродовольственной инфляции обусловлено как замедлением темпов роста цен на одежду и обувь, парфюмерно-косметические товары, печатные издания, ювелирные изделия, так и снижением цен на инструменты и оборудование, телерадиотовары, персональные компьютеры, медицинские товары, средства связи, электротовары и другие бытовые приборы.

В группе платных услуг замедлился рост цен на жилищно-коммунальные услуги, медицинские и экскурсионные услуги, услуги организаций культуры, услуги связи, сократились цены на банковские и страховые услуги.

На фоне снижения инфляции в ЮФО большинство предприятий реального сектора не планируют повышение цен на свою продукцию. При этом в среднесрочной перспективе сохраняется тенденция к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий.

Источник: Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации с использованием данных Росстата