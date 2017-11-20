«Краснодар Водоканал» призывает горожан быть бдительнее

В информационно-справочную службу «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в последнее время участились звонки граждан с сообщением о сотрудниках неизвестных организаций, распространяющих сомнительные извещения об истечении сроков поверки счетчиков и навязывающих жителям услуги по поверке или замене приборов учета.



«Горожане должны помнить, что сотрудники ООО «Краснодар Водоканал» при посещении абонентов всегда предъявляют удостоверение, приходят только по предварительной договоренности и заявке абонента», - отметила заместитель начальника информационно-справочной службы предприятия Наталья Палецкая.



Краснодарский водоканал призывает жителей быть бдительнее. В случае получения сомнительных уведомлений, необходимо уточнять содержащуюся в них информацию в ООО «Краснодар Водоканал» или в УК и ТСЖ, предоставляющих коммунальные услуги. Акты ввода в эксплуатацию и опломбировки приборов учета, выданные неуполномоченными сторонними организациями, являются недействительными.



Проверить сведения о сроках действия приборов учета абоненты могут по телефону информационно-справочной службы водоканала: 8 (861) 217-03-33 или обратившись в управляющую организацию.