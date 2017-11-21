Олимпийское наследие определяет точки роста

Олимпийское наследие игр является самой важной частью организации мирового праздника спорта. Международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и мега-события в спорте: определяя точки роста» стартовала в Сочи. Ее организаторами выступили Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ), Олимпийский комитет России и Благотворительный фонд Владимира Потанина.

- Конференция – очень представительная, в ней участвуют более 200 представителей 20 регионов России и 18 стран мира. Уже признано, что такого масштабного олимпийского наследия как в Сочи в истории не было. И это не только инфраструктура, это гуманитарное наследие, включая Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) и уникальный образовательный центр «Сириус». Наша задача – транслировать опыт создания и использования олимпийского наследия, - отметил ректор РМОУ профессор Лев Белоусов.

В кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза», собрались эксперты, профессора, знаменитые спортсмены, студенты и выпускники РМОУ, депутаты Государственной думы России и Городского собрания Сочи, организаторы международных спортивных мега-событий, академическая общественность и журналисты. В этом году конференция охватывает такие актуальные вопросы организации мега-событий в спорте как факторы распространения новых стандартов качества жизни, эффективные стратегии и инструменты развития спортивных медиа, развитие кадровой политики. Примером положительного влияния олимпийского наследия на судьбу целого региона стал Сочи. Благодаря ему приморский город превратился в круглогодичный курорт мирового уровня и привлекательную площадку для проведения мероприятий различного масштаба.

- Олимпийское наследие дало весомый вклад в развитие туристической отрасли, включая появление нового вида – событийного туризма. Сегодня номерной фонд курорта составляет 200 тысяч мест размещения, активно задействованы все олимпийские дворцы. За 2017 год на территории Сочи было успешно проведено более 270 значимых мероприятий, включая Всемирные военные игры, матчи Кубка Конфедераций, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, - подчеркнул заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков.

Олимпийское наследие позволило Сочи, как курортному городу преодолеть понятие сезонность. Привлекательность горных курортов олимпийской столицы уже оценили миллионы Россиян.

- Группа «Интеррос» стала инвестором крупнейшего объекта горного кластера Олимпийских игр – курорта «Роза Хутор». В 2013 году гостями комплекса стали около 100 тысяч туристов. Сегодня количество посетителей курорта «Роза Хутор» составляет около двух миллионов гостей в год, протяженность трасс с 77 километров возросла до 102 километров, -

поделился руководитель департамента по развитию общественных связей Группы «Интеррос» Антон Муравьев.

Предварительные итоги по анализу наследия пилотного проекта МОК по анализу наследия прошлых Игр, в том числе «Сочи-2014» представила глава департамента по наследию Международного олимпийского комитета Таня Брага. По ее словам, после проведения Олимпийских игр наблюдаются позитивные изменения в сфере использования новой спортивной инфраструктуры для подготовки атлетов и, как итог, улучшение их спортивных результатов, повышается интерес к малопопулярным видам спорта, очевидно развитие профессиональных навыков и карьерных возможностей населения, констатируется рост глобальной узнаваемости городов, национальной культуры.

- МОК ставит целью расширить потенциал таких позитивных изменений за счет усиления компонента планирования наследия еще в период подготовки Игр, поддержки управления наследием в постолимпийский период и последующей оценки его воздействия на местное сообщество, - подчеркнула Таня Брага.

Ирина СИЗОВА