Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Северском районе

В пятницу, 24 ноября 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Тимашевском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Тимашевского межрайонного следственного отдела по адресу: г.Тимашевск, ул. Ленина, 165 а.

Записаться на прием можно непосредственно в Тимашевском межрайонном следственном отделе или по телефону: 8 (861-30) 4-63-61

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.