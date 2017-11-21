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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Северском районе

Вторник, 21 ноября 2017 06:04
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В пятницу, 24 ноября 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Тимашевском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Тимашевского межрайонного следственного отдела по адресу: г.Тимашевск, ул. Ленина, 165 а.

Записаться на прием можно непосредственно в Тимашевском межрайонном следственном отделе или по телефону: 8 (861-30) 4-63-61

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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