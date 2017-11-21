Минобрнауки России готовится к проведению Дня словаря

Министерство образования и науки Российской Федерации реализует программу подготовительных мероприятий к празднованию Дня словаря, который традиционно проходит 22 ноября в день рождения В.И. Даля, автора «Толкового словаря живого великорусского языка».

- День словаря появился в нашей стране недавно. Праздник молодой, и для нас важно сформировать его традиции, как в рамках школьной жизни, так и более широко. Многие люди часто обращаются к словарям как важному источнику знаний, для разрешения языковых затруднений. А для таких профессий как учитель, переводчик или журналист словари практически незаменимы, – сказала Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева.

Министр также отметила, что с 2014 года формирование начального уровня культуры пользования словарями входит в федеральный государственный образовательный стандарт.

В рамках программы подготовки к празднованию Дня словаря будут проведены такие мероприятия, как всероссийский конкурс «Словарный урок» среди учителей начальных классов и учителей русской словесности, выставки словарей и энциклопедий в субъектах Российской Федерации.

К празднику приурочено проведение мастер-классов, семинаров и круглых столов с участием представителей педагогического сообщества по обсуждению использования словарей в образовательном процессе.

Также Минобрнауки России организована «горячая линия» для специалистов органов управления образования, педагогов и методистов институтов повышения квалификации работников образования. Консультационно-методическую поддержку обеспечивают специалисты Института русского языка им. В.В. Виноградова, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Государственного литературного музея им. В.B. Даля, эксперты проекта «Словари XXI векa».

Более подробная информация о проведении Дня словаря будет публиковаться на Интернет-ресурсе www.деньсловаря.рф