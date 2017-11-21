«Магнит» открыл 16 000-ый магазин компании

Розничная сеть «Магнит» сообщает об открытии юбилейного магазина компании. Он расположен в центральном районе Кирова-Чепецка по адресу: проспект Кирова, 30.

Магазин формата «у дома», выполненный в обновленной концепции, предлагает горожанам широкий выбор товаров повседневного спроса по привлекательным ценам. Торговая площадь объекта составляет 328 кв. м., ассортимент насчитывает более 2 000 наименований: в основном продукты питания, в том числе местных производителей.

Планировка торгового зала, современное освещение позволяют покупателям быстро найти самые необходимые повседневные товары. Хлеб, овощи и фрукты, молочная и мясная продукция находятся сразу у входа. Товары с максимальными скидками и самые выгодные акции расположены в отдельных промозонах и отмечены яркими указателями.

Новый «Магнит» стал 12-ым магазином «у дома» в Кирово-Чепецке.

Розничная сеть начала свое развитие в Приволжском федеральном округе в 2001 г., открыв в Саратове первый «Магнит» «у дома». В Кировской области первый магазин «у дома» компании появился в г.

Вятские Поляны в 2007 г. В настоящее время торговые точки розничной сети «Магнит» расположены в 2 664 населенных пунктах России более чем в 60 субъектах 7 федеральных округов: Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском и Сибирском.

Около двух третей объектов компании «Магнит» находятся в городах численностью менее 500 000 человек. Кроме того, сеть открывает торговые точки в малых населенных пунктах, где проживает от тысячи человек. Деятельность компании направлена на обеспечение жителей даже удаленных местностей необходимыми качественными продуктами питания по доступным ценам.

Справка о компании:

По данным на 30 сентября 2017 года в Кирово-Чепецке открыто 11 магазинов «Магнит» в формате «у дома», 1 магазин «Магнит Семейный» и 4 магазина «Магнит Косметик». Всего в Кировской области работают 180 магазинов в формате «у дома», 2 магазина «Магнит Семейный» и 80 магазинов «Магнит Косметик».

«Магнит» — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. Компания является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. По состоянию на 30 сентября 2017 года сеть компании включала 15 697 магазинов, из них: 11 743 магазина в формате «у дома», 236 гипермаркетов, 196 магазинов «Магнит Семейный» и 3 522 магазина «Магнит Косметик».

Оперативный процесс доставки товаров потребителям осуществляется благодаря мощной логистической системе. Для качественного хранения продуктов и оптимизации их поставки в магазины в компании создана сеть, включающая 37 распределительных центров. У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий около 6 тысяч автомобилей. Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным работодателем в России.

На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет более 280 тысяч человек.