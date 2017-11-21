В Краснодаре встретили Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA

Впервые в истории компания Coca-Cola привезла в Краснодар Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Это произошло в рамках Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFATM, эксклюзивным организатором которого является компания Coca-Cola. В преддверии главного футбольного события планеты, до которого остаются считанные месяцы, уникальное мероприятие создало в Краснодарском крае атмосферу настоящего праздника и позволило региону оказаться в центре внимания спортивного сообщества. Официальный Кубок провел в Краснодаре 6 дней, прежде чем отправиться в Сочи – последнюю точку в маршруте первой части российского Тура Официального Кубка.

20 ноября, Краснодар – Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA (далее – Официальный Кубок) провел в Краснодаре 6 дней в рамках своего самого масштабного путешествия по стране-хозяйке Чемпионата мира по футболу FIFATM за всю историю проекта. За время пребывания в Краснодаре воспользоваться шансом и сделать фотографию со знаменитым трофеем смогли более 21 000 человек.

14 ноября на стадионе ФК «Краснодар» прошла торжественная церемония приветствия Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA, после которой состоялся товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда, президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Мелвин Пинник, Посол Чемпионата мира по футболу FIFATM от города Самары, заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина, официальный представитель FIFA Лукас Рахов, а также генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис.

Система Coca-Cola в России на протяжении многих лет поддерживает развитие массового спорта среди молодежи и успехи начинающих спортсменов. Поэтому во время визита в Краснодар Официальный Трофей также посетил Кубанский Государственный Университет, Кубанский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Туризма и академию футбольного клуба «Краснодар». Воспитанникам учебных заведений и юным футболистам в числе первых была показана легендарная награда.

Кроме того, в течение трех дней, с 17 по 19 ноября, все желающие смогли увидеть Официальный Кубок в специальном шатре, расположенном на стадионе ФК «Краснодар», и сделать памятную фотографию.

«Сегодня у нас большой спортивный праздник – Кубань принимает главный трофей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, – отметил в приветственном слове Николай Долуда. – Россия впервые принимает мундиаль. Это поистине историческое событие, ведь футбол – это не просто вид спорта, это империя, которая объединяет сотни миллионов болельщиков по всему миру. Хотел бы поблагодарить организатора, Систему Coca-Cola в России, за то, что привезли Официальный Кубок в Краснодарский край!»

«Краснодар славен своими богатыми спортивными традициями, и мы гордимся возможностью привезти в этот город самую желанную футбольную награду в мире. Отдельно хочется выразить слова благодарности администрации региона и нашим партнерам за неоценимую поддержку и сотрудничество, – прокомментировал Стефанос Вафеидис, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия. – Чемпионат мира по футболу FIFA – историческое событие, которое, уверен, внесет огромный вклад в развитие российского спорта. Мы счастливы стать частью этой истории и подарить жителям страны непередаваемую атмосферу ожидания главного в мире футбольного праздника! Тур Официального Кубка посетил уже 15 городов России, и более 150 000 человек смогли своими глазами увидеть легендарный трофей».

Официальная церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca- Cola состоялась 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента FIFA Джанни Инфантино и Президента компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никоса Кометтиса. После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 000 км и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

Краснодар стал пятнадцатой остановкой в маршруте Тура Официального Кубка по России. До этого Официальный Кубок уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов и Волгоград. В 2017 году он также побывает в Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года Официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.