В Сочи продают квартиры в незаконно строящемся 7-этажном ЖК

Как сообщили в мэрии, разрешения на строительство по данному адресу не выдавалось.
По данным муниципалитета, на участке площадью 700 м², который принадлежит Ирине Федоровой, возведена 44-метровая подпорная стена высотой около двух метров (нарушены минимальные отступы от границ участка).
Между тем, в интернете уже продают квартиры в 7-этажном жилом комплексе, расположенном по указанному адресу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
По факту незаконного строительства, власти Сочи обратились в городское УВД, департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, прокуратуру, ФСБ и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по г. Сочи.
В Сочи продают квартиры в незаконно строящемся 7-этажном ЖКВторник, 21 ноября 2017 06:55
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Как сообщили в мэрии, разрешения на строительство по данному адресу не выдавалось.
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