В Каневском районе молодой человек подозревается в размещении информации экстремистского характера в сети Интернет

Следственным отделом по Каневскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, расы, языка, происхождения и отношения к религии (ч.1 ст.282 УК РФ).

По версии следствия, молодой человек в период с февраля 2015 года по июнь 2016 года разместил на своей странице одной в социальной сети информацию экстремистского содержания. Данные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны многочисленному кругу лиц. Согласно выводам проведенного лингвистического исследования в ней содержались высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, расы, языка, происхождения и отношения к религии. Факт размещения был выявлен сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.