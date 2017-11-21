Почта России на Кубани начала продажу 3D-пазлов, машинок- конструкторов и игрушечных почтальонов

В отделения почтовой связи края, как и по всей стране, поступили конструкторы и 3D-пазлы с логотипом Почты России, предназначенные для детей старше 6 лет. Юные умельцы смогут самостоятельно собрать фирменный почтовый грузовик, на котором игрушечный почтальон будет доставлять почту.

Почта России постоянно расширяет линейку брендированных товаров. Теперь в почтовых отделениях можно приобрести не просто сопутствующую продукцию, а оформленные в стиле компании товары, в том числе коллекционные. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

В частности, в почтовых отделениях представлены сборные модели самолетов, являющиеся точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненными в ливрее «Почта России». Масштаб копии – 1/144. В комплект входят не только детали самолета, но и клей, краски, кисточка.

С начала 2017 года в почтовой рознице также представлены модели автомобилей с логотипом Почты России: УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива»), «ГАЗель», «Волга» и Микроавтобус.