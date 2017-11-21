ФРИИ, Сбербанк и FortRoss Ventures покажут российские стартапы венчурным инвесторам и фондам Кремниевой долины

ФРИИ, Сбербанк и FortRoss Ventures запускают платформу Global Pitch (http://www.globalpitch.vc/) для международного развития бизнеса российских технологических предпринимателей. На первом этапе организаторы отберут 20 проектов, команды которых весной 2018 года встретятся с крупнейшими инвесторами, представителями глобальных фондов и корпораций.

Первая точка отбора стартапов пройдет 29 ноября на международной конференции Russian Startups Go Global 2017, которую проводит ФРИИ. Следующие точки и финал будут анонсированы дополнительно.

В ближайшие несколько лет организаторы платформы планируют отобрать 60 стартапов, обеспечив российских предпринимателей экспертизой международного уровня и выходом на американских инвесторов. Цель проекта — помочь инвесторам и фондам найти новые конкурентные проекты, а стартапам — крупнейших инвесторов и получить экспертизу мирового уровня.

«Мы видим свою роль в глубокой интеграции развитого венчурного рынка Долины и талантливых российских предпринимателей, ориентированных на построение международных компаний. Инвестируя через фонд в Кремниевой долине, мы приносим инновации крупнейшим российским компаниям. Привозя российские компании в Долину, мы укрепляем связи с местным венчурным сообществом», — сказал управляющий партнер FortRoss Ventures Виктор Орловский.

«С помощью проекта мы объединим на одной площадке представителей международных корпораций, фондов, известных инвесторов и российские стартапы. Уверен, что мы сможем принципиально переломить ситуацию с единичными инвестициями в российские компании и глобальный рынок станет более доступным для наших перспективных предпринимателей», — отметил Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов и направления международного развития ФРИИ.

Прием заявок на первый отборочный тур производится ФРИИ до 27 ноября на сайте Global Pitch. Для компаний — участников проекта Global Pitch будет доступна акселерационная программа ФРИИ для запуска бизнеса на американском рынке — TechMafia.

«Сбербанк является одним из драйверов и главным потребителем инноваций в нашей стране, и мы активно взаимодействуем с венчурным сообществом, как в России, так и за ее пределами. Global Pitch — отличная инициатива, и мы будем рады, если к ней присоединятся и другие партнеры», — отметил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.