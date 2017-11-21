Согласно экологического рейтинга ОНФ и Минприроды, среди российских городов Краснодар оказался в «золотой середине»

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России.

Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В Краснодарском крае с начала 2017 года, Года экологии, активистами региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» ведется обширная работа по данному направлению. В конце октября по инициативе ОНФ на площадке региональной Общественной палаты Краснодарского края были проведен общественные слушания по факту постановки на «особый режим» 8 парковых зон города. На сегодня, идет процесс формирования инициативы в Законодательное собрание Краснодарского края.

«По инициативе ОНФ под особую защиту планируется поставить 335 га зеленых насаждений вокруг административного центра региона. Наш край традиционно считается одним из самых богатых на городские лесные насаждения, но и нашим зеленым зонам требуется надежная защита от недобросовестных застройщиков. Вместе с гражданами мы продолжим работу по созданию «зеленых щитов» и в других муниципальных образованиях Краснодарского края, чтобы люди в городах Кубани жили комфортно», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Общественники Кубани после проведения данной работы планируют, что город Краснодар в следующем году должен подняться в данном рейтинге на несколько позиций.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ. По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка» и текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.

«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. Так, на наш взгляд, данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок» и по созданию «зеленых щитов» является прекрасным способом оценить работу городских властей не только по эффективности управления, но и по оперативному реагированию на жалобы граждан на экологические проблемы», - отметила Тимофеева.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

В экологическом рейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». Следом на третьем месте идет Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда, на шестом - Горно-Алтайск, на седьмом – Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом –

Йошкар-Ола, на десятом – Владикавказ. При этом Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26, Краснодар на 30 месте.

Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70ое – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года.