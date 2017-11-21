Курорт «Роза Хутор» в Сочи признан лучшим горнолыжным курортом России

Высокую оценку комплекс получает пятый год подряд, входя в число победителей известной премии World Ski Awards. Престижная награда считается своеобразным «Оскаром» туристской индустрии.

Среди других обладателей премии в этом году оказались многие национальные горнолыжные комплексы – австрийский Китцбюэль, немецкий Гармиш-Партенкирхен, итальянский Валь Гардена, американский Дир-Вэлли, швейцарский Лаакс и другие. Лучшим горнолыжным курортом мира эксперты премии признали французский Валь Торанс. Определение лучших курортов, отелей и шале осуществлялось по результатам голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

Выбор сочинского «Роза Хутор» в качестве лучшего горнолыжного курорта нашей страны подтверждает его популярность среди путешественников. В прошедшем зимнем сезоне его посетило 800 тысяч гостей. Оценить возможности катания на лучшем горнолыжном курорте России можно будет уже совсем скоро. Открытие трасс на «Роза Хутор» намечено на 15 декабря. В этом году их протяженность составит 102 километра.

Ирина СИЗОВА