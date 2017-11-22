В Лабинском районе следователи устанавливают место нахождения несовершеннолетней

В правоохранительные органы Лабинского района поздно вечером 16 ноября обратился отец 14-летней Дарьи Ангалевой с заявлением о ее безвестном исчезновении. По данному факту Лабинском межрайонным следственным отделом краевого управления СКР организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, 16 ноября несовершеннолетняя вышла из дома, сказав, что идет на тренировку, и настоящего времени не вернулась. При встрече вечером указанного дня с другом, девочка сообщила о своем нежелании возвращаться домой, после чего ушла. При этом находившийся при ней мобильный телефон был разряжен.

В настоящее время следователем во взаимодействии с лабинскими полицейскими проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения несовершеннолетней.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, следствие просит сообщить по телефону 8-918-934-65-05 либо 02.