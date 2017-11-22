Компания «Кубань-Ти» и Якубович показали родину «Азерчая»

На Первом канале стартовал очередной флайт рекламной кампании в поддержку марки «Азерчай».

Летом в Азербайджане прошли съемки ролика с участием легендарного ведущего Леонида Якубовича. Каждый поклонник и любитель киноленты «Бриллиантовая рука» знает, что "заграничная" часть картины снималась в Баку. Там герой ролика осмотрел достопримечательности страны и побывал в одной из самых красивых ее областей – Ленкорани, где раскинулись бесконечные плантации чайных кустов.

Первая часть мини-фильма уже вышла на экраны в пятничном выпуске капитал-шоу «Поле чудес», где Леонид Аркадьевич бродит в поисках чудесного напитка, утоляющего жажду, а поскользнувшись, в этот раз на арбузной, а не банановой корке, как было в кинокартине, произносит ремикс на знаменитую фразу: «Упал, очнулся, чай - «Азерчай»!

- Я очень строг к рекламе, - говорит Леонид Якубович, - так как часть ответственности в том, что я проповедую, ложится на меня. Я хорошо разбираюсь в чае, и мне очень нравится «Азерчай»!

Нина СЕВОСТЬЯНОВА