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Власти Краснодара прокомментировали массовую эвакуацию в городе

Среда, 22 ноября 2017 08:56
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Ложные предупреждения о фактах минирования предприятий или учреждений города в Краснодаре уже случались. В этот раз сценарий совершения массовых звонков схожий. Важно понимать, что сообщение о ложном акте терроризма — уголовно наказуемое деяние, за него последует реальное наказание. Правоохранительные органы обязательно найдут виновных. Конечно, в интересах безопасности горожан, все подобные сообщения обязательно отрабатываются. И необходимые действия стороны правоохранительных органов проводятся по каждому из поступивших звонков. В этом случае временная эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера. Просим горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие сотрудникам полиции и службам безопасности, — рассказал Виталий Косенко, директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации города.
Он также добавил, что правоохранительные органы, помимо отработки поступивших звонков, совершают необходимые действия по установлению личностей возможных «телефонных террористов».

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