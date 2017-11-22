Мошенники из Краснодара обманули 1500 жителей российских городов с помощью глазных капель

В суде установлено, что с января 2012 по ноябрь 2014 года была организована деятельность по распространению на территории всей России «эффективных» глазных капель. Для совершения преступления была создана группа с четким распределением ролей.
Выступая от имени несуществующего индивидуального предпринимателя, члены преступной группы приобретали в аптеках дешевые капли для глаз, удаляли с флаконов этикетку и взамен клеили этикетки препаратов с названиями: «Хрусталин», «Экстракт Алоэ», «Чистый взгляд», «Исцелин», «Светодар», «Галазомир», «Зоркий глаз» с показаниями к применению для излечения от глазных болезней, в том числе глаукомы и катаракты. Для продажи капель они создали интернет-сайты вымышленных медицинских центров, распространяли рекламу в СМИ, наладили функционирование диспетчерских пунктов и оперативную доставку и отправку через «Почту России» глазных капель по цене 15−18 тысяч рублей при условии приобретения курса лечения.
Этот факт был выявлен в ноябре 2014 года оперативными сотрудниками ФСБ и полиции.
Всего за данный период преступная группа похитила у 1590 граждан свыше 26 млн рублей.
Суд приговорил организатора группы к 4 годам лишения свободы, соучастникам назначил от 2,5 до 3,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двоим мошенницам отсрочено реальное отбывание наказания до достижения их несовершеннолетними детьми возраста 14 лет.
На имущество осужденных наложен арест.
Мошенники из Краснодара обманули 1500 жителей российских городов с помощью глазных капельСреда, 22 ноября 2017 08:57
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В суде установлено, что с января 2012 по ноябрь 2014 года была организована деятельность по распространению на территории всей России «эффективных» глазных капель. Для совершения преступления была создана группа с четким распределением ролей.