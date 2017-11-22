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Инвесторы из Таиланда предложили построить в Анапе парк развлечений

Среда, 22 ноября 2017 09:00
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В курортный город Анапа делегация из Королевства Таиланд прибыла впервые. Представители местной администрации обсудили с инвесторами возможность строительства парка развлечений.
Согласно проекту, площадка отдыха «Тай Сити» должна расположиться в нескольких километрах от набережной. На ее территории предусмотрены аттракционы, которые придутся по душе горожанам и гостям курорта всех возрастов.

Нечто похожее по размаху и концепции уже существует в китайском Шанхае, где парк пользуется огромной популярностью у посетителей.

По сообщению пресс-службы администрации Анапы, строительство «Тай Сити» сразу же создаст 350 дополнительных рабочих мест.

По итогам переговоров окончательное решение еще не принято. Второй этап обсуждения состоится в Сочи на ежегодном туристском форуме SIFT-2017.

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