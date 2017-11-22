В исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю осужденные-матери встретились со своими детьми

В женской исправительной колонии № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю прошел встреча «День открытых дверей». Мероприятие приурочено к Всероссийскому Дню матери. Осужденные женщины встретились со своими детьми, которые приехали со своими родственниками. Это мероприятие стало традиционным и проводится УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с региональным Министерством социального развития и семейной политики.

Дети из разных муниципальных образований края смогли навестить своих матерей в колонии. Для ребят и их мам была организована музыкально-развлекательная программа, накрыт сладкий стол. Каждый ребенок получил от организаторов мероприятия подарки. Встреча прошла под руководством психологов и социальных педагогов, которые провели психологические тренинги, консультации по вопросам отношений между родителями и детьми.

Департамент труда и занятости населения Краснодарского края предоставил женщинам, отбывающим наказание, информационный материал о рынке труда и рабочих вакансиях по всем районам края.

Такие мероприятия позитивно влияют на формирование взаимоотношений у осуждённых женщин и их детей, Порой они заново восстанавливаются, укрепляются социальные связи и с остальными родственниками. Благодаря таким встречам у отбывающих наказание женщин появляется вера в будущее, желание быстрее освободиться и начать новую жизнь.

Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю