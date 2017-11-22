В Краснодаре бывший директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовно дела в отношении бывшего директора ООО «Фабрикант КМ», который обвиняется в полной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором предприятия, осуществляющего деятельность в сфере производства мебели. По версии следствия, в разное время с января 2015 года по апрель 2017 года он не выплачивал заработную плату 6 работникам. Между тем, у мужчины имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные цели организации. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 508 тысяч рублей.

В рамках обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест. Предприятие проходит процедуру банкротства. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.