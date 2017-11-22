В лесах Крымского района найдена забытая могила летчика-героя

В мае прошлого года поисковиками было обнаружено место падения самолета в окрестностях бывшего хутора Шибик-2 в Крымском районе Краснодарского края. Кропотливая архивная работа позволила установить личность пилота, управлявшего боевой машиной.

Федор Климентьевич Свеженцев родился 26 февраля 1916 года в селе Маламино Успенского района Краснодарского края. После призыва в Красную Армию в 1935 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу летчиков. В 1942 году был направлен в 3-й истребительный авиационный корпус, а 19 апреля 1943 года он прибыл в Краснодарский край в должности командира эскадрильи 812-го ИАП. Началась короткая, но яркая история летчика-истребителя. Его боевой путь в небе над Краснодарским краем составил всего 18 дней, но каких! За этот период Свеженцевым было совершено 29 боевых вылетов, проведено 29 воздушных боев, уничтожено 11 самолетов противника. В свой последний вылет 8 мая 1943 года он совершил таран вражеского самолета, выпрыгнул из самолета и был расстрелян гитлеровцами в воздухе…

Публикации о героическом капитане вызвали широкий общественный резонанс. И вот, спустя полтора года после находки поисковиков, в редакцию газеты «Призыв» Крымского района обратилась бывшая жительница расселенного хутора Шибик-2 Валентина Капитонова, ныне живущая в поселке Новоукраинском. Она сообщила, что еще ее мать участвовала в захоронении тела летчика, а сама она в юности ухаживала за затерянной в лесу могилой.

Поисковики выехали на предполагаемое место захоронения Федора Свеженцева. Мероприятие проводил ПО «Кубанский плацдарм», пригласив представителей ПО «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

В ходе работ были обнаружены останки, лежащие под слоем земли на куске перкаля. Фрагменты парашютной системы, шлемофон и иные детали подтверждают, что данное захоронение принадлежит советскому летчику. Точку в данном вопросе может дать генетическая экспертиза, однако, как отмечают поисковики, целый ряд косвенных доказательств указывают на то, что обнаруженное забытое место захоронения капитана Федора Свеженцева.

На останках также были обнаружены фрагменты казачьего наборного пояса, что также свидетельствовало в пользу правильно идентифицированной личности: станица Успенская – казачья, да и сам Федор Свеженцев происходит из старинного казачьего рода. В связи с этим родственники летчика-героя отказались от проведения ДНК-экспертизы. Если все необходимые документы будут подготовлены в ближайшее время, в День неизвестного солдата – 3 декабря – Федор Климентьевич Свеженцев обретет покой на родной успенской земле.