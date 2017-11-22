В октябре на Юге свыше 6 млн раз расплатились картами «Мир»

В Южном федеральном округе в октябре картами «Мир» оплатили товары и услуги в торговых точках 6,1 млн раз. В сентябре таких операций в регионах Юга страны было совершено 4,7 млн.

Чаще всего в ЮФО национальным платежным инструментом пользуются на территории Краснодарского края. Так, в октябре на Кубани картами «Мир» расплатились 1,9 млн раз, средний чек при этом составил 744 рубля. В сентябре операций было на полмиллиона меньше, средний чек – на 13 рублей выше.

В Ростовской области в октябре было совершено 1,2 млн транзакций по картам «Мир», при этом держатели национальных платежных карт тратили в среднем 603 рубля на одну покупку. В сентябре товары и услуги в торговых точках на Дону картами «Мир» оплатили 902 тыс. раз, средний чек составил 594 рубля.

Более миллиона транзакций по картам «Мир» в октябре произвели на территории Республики Крым, средний чек при этом составил 858 рублей. В сентябре операций было на 100 тыс. меньше, средний чек – на 2 рубля выше.

Напомним, с 1 июля текущего года всем гражданам при открытии нового банковского счета для получения бюджетных выплат и пенсий выдаются карты «Мир». Действующие пенсионеры получают национальный платежный инструмент по истечении срока действия старой карты, но до 1 июля 2020 года. Действующих бюджетников переведут на «Мир» до 1 июля 2018 года. При этом, как и раньше, сохраняется возможность выбора способа получения бюджетных средств: наличными, на банковский счет, к которому не привязана карта, или на карту «Мир». Всего в настоящее время по стране эмитировано уже более 26 млн национальных платежных карт.

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