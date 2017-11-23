«АльфаСтрахование» - лидер рынка ВЗР по итогам первого полугодия 2017 г

По итогам первого полугодия 2017 г. международное рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») признало «АльфаСтрахование» лидером рынка страхования путешественников. Компания заняла первую строчку рейтинга с объемом сборов в 665,2 млн руб. (+18% к аналогичному периоду прошлого года), выплаты составили 173 млн руб., а уровень выплат – 26%. Согласно исследованию агентства, за аналогичный период прошлого года сборы достигли 563,7 млн руб.

«Наша компания вновь стала лидером страхования выезжающих за рубеж: в первом полугодии 2016 г. «АльфаСтрахование» собрала 11,6% премий по страхованию и также заняла первую строчку рейтинга, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Мы ведем непрерывную работу над повышением уровня удобства сервиса покупки полисов, расширением каналов продаж и внедрением инновационных сервисов обслуживания клиентов. С помощью мобильного приложения АльфаMobile и кнопки «SOS» связаться с оператором и заявить о страховом случае можно из любой точки мира. Только в 2017 г. (в январе – октябре) этой опцией воспользовались 268,3 тыс. человек».

Полис выезжающего за рубеж покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую помощь, транспортные затраты (эвакуация детей, возвращение после длительной госпитализации). Страховку можно также расширить за счет покрытия таких рисков, как потеря или хищение документов, багажа, задержка рейса. Турист может застраховать личное и недвижимое имущество на время своего отсутствия, гражданскую ответственность, а также приобрести страховку от невыезда.