Рост населения происходит за счет мигрантов

В управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея назвали численность постоянного населения Краснодарского края на 1 октября нынешнего года. По расчетным данным она составляет 5 596 600 человек. 3 066 400 из них (54,8%) — горожане, 2 530 200 человек (45,2%) — сельские жители.

С начала года население края увеличилось на 25,7 тыс. человек. Увеличение численности происходило за счет миграционного прироста.

На всех территориях края, за исключением городского округа Анапа и Щербиновского района, наблюдалось сокращение числа родившихся, а на 17 территориях — рост числа умерших. В январе-сентябре 2017-го в целом по краю число умерших превысило число родившихся на 6,4%, причем на 11 территориях превышение составило 1,5−1,9 раза. В соответствующем периоде прошлого года наблюдалась обратная ситуация: число родившихся превышало число умерших на 3,6%.