Закон о курортном сборе

Закон «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края “Об административных правонарушениях”» представил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Предполагается, что эксперимент по введению курортного сбора начнется в 2018 году и продлится до 2022 года. Размер сбора составит 10 рублей с человека в сутки.

Курортный сбор будут взимать в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района. На жителей Краснодарского края сбор распространяться не будет.

Как сообщали Юга.ру, правительство одобрило законопроект о курортном сборе. Известно, что Краснодарский край изначально должен был стать одним из пилотных регионов, где планируют ввести курортный сбор. Также в этот список попали Кавминводы, Крым и Алтайский край. Эксперимент планировали начать в 2017 году, но он был отложен.