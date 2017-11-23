В водительские права впишут право на работу

В российской системе обучения водителей назревает масштабная реформа: Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов. Профессионалы — таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие авто по найму, — будут обучаться по новым программам. Результатом станет отметка в правах, подтверждающая «профессиональную компетентность», так называемый международный код «95», без нее не возьмут на работу. Для остальных процесс обучения станет проще.