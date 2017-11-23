Новый асфальт на Уральской в Краснодаре «поплыл» после первого дождя

После того, как новый асфальт на Уральской размыло дождем, ситуацию прокомментировал заместитель директора МКУ «Единая служба заказчика» Андрей Канайчев. Он рассказал, что из-за обильных осадков верхний слой дороги разрушился. Площадь повреждения составила около 20 квадратных метров. Нижний слой асфальта остался целым. Также Канайчев пояснил, что пробы асфальта для исследования взяли сразу две лаборатории. Результаты будут готовы через три дня.

«Тогда уже можно будет говорить о причинах разрушения дороги», - отметил специалист.

Разрушенный слой асфальта подрядчик обещал отремонтировать за свой счет отремонтирует к утру четверга, 23 ноября.