Аварий на сетях РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» стало меньше

За последние месяцы текущего года аварийность на сетях водоснабжения ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» государственного унитарного предприятия «Кубаньводкомплекс» значительно сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Количество утечек, для устранения которых приходилось проводить раскопки, снизилось почти на 40 процентов. В прошлом году с января по ноябрь подобных повреждений было 319, а за неполные одиннадцать месяцев 2017 года – 187. Это очень высокий показатель. И в первую очередь он связан со строительством нового магистрального водовода МВ-3», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Проект строительства третьей нитки был разработан в рамках масштабной реконструкции «Троицкого группового водопровода». Заказчик ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Цель проекта вывести из работы наиболее аварийную часть старого магистрального водовода МВ-1, который был построен еще в 1971 году. За эти годы стальные трубы уже давно выработали свой установленный ресурс и имели высокую степень износа. Стоило увеличить подачу воды, и аварийные трубы прорывало. Точечный ремонт не давал долгого эффекта. Чинили в одном месте, тут же рвалось в другом. В настоящее время идет строительство 12 км новой магистрали МВ-3 от насосной станции третьего подъема НС-3 до ПК-120 за станицей Неберджаевской. Финансирование осуществляется из краевого бюджета. Уже построено и заменено 10 км. Для новой магистрали используется стальная труба с применением современных материалов – с внешней полимерной усиленной двухслойной изоляцией и внутренним эпоксидным покрытием, обладающая высокой прочностью и долговечностью. Замена аварийного участка позволила исключить здесь порывы, соответственно снизились и потери воды в среднем на 80%. При этом производительность водопроводной сети повысилась на 9300 кубометров воды в сутки.

Снижения аварийности удалось достичь также и в результате выполнения специалистами «Троицкого группового водопровода» большого объема работ по ремонту водопроводных сетей и оборудования при проведении плановых и оперативных ремонтов.

«Своевременное проведение ремонтных работ позволили повысить надежность работы системы водоснабжения и качество оказания услуг потребителям», - отметил Михаил Рысаков, начальник производственно-технического отдела РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

В дальнейшем планируется продолжить строительство магистрального водовода МВ-3. Второй этап – строительство участка от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3 протяженностью 27 км. Сейчас работы на стадии проектирования.

Напомним, «Троицкий групповой водопровод» подает питьевую воду по магистральным водоводам в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Крымского района и черноморского побережья.