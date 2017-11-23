«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Международного туристского форума SIFT в Сочи

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационную поддержку Международному туристскому форуму SIFT, который стартовал сегодня в Сочи. Для участников и гостей форума оператор развернул сеть высокоскоростного Wi-Fi с СМС-авторизацией, рассчитанную на 4 тысячи пользователей и обеспечил организаторов мероприятия широкополосным доступом в интернет.

Кроме того, «Ростелеком» организовал прямую YouTube-трансляцию из четырёх основных залов форума, значительно расширив его географию и аудиторию.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Мы живём в эпоху цифровой экономики, когда виртуальные процессы заменяют реальные – это удобнее, проще, результативнее. Но страсть человека к путешествиям и открытию новых мест никогда целиком не уйдёт в цифровую среду. С другой стороны, любому современному путешественнику необходим доступ к информации, к каналам дистанционной коммуникации, к возможности делиться фото- и видеоматериалами, общаться с близкими. В этом отношении мы видим свою главную цель в создании мощной и разветвлённой сетевой инфраструктуры, благодаря которой в любом уголке нашей страны человек останется на связи».

Разветвлённая резервируемая телекоммуникационная инфраструктура, созданная «Ростелекомом» в ходе подготовки к Олимпийским Играм 2014 г. в Сочи, позволяет обеспечить телекоммуникационную платформу для проведения крупнейших мероприятий локального, федерального или международного масштаба. Только осенью этого года «Ростелеком» в Сочи обеспечил услугами связи Форум инновационных финансовых технологий Finopolis-2017, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» и др. Кроме того, компания в октябре текущего года провела для бизнеса и органов власти крупнейшую в стране конференцию «Взгляд в цифровое будущее», где демонстрировались самые передовые digital-решения для построения цифровой экономики в России.

Международный туристский форум SIFT включает выставку «Курорты и Туризм. Сезон 2017-2018», специализированную выставку «Гостинично - Ресторанный Бизнес 2017», конгресс «Ключевые стратегические направления развития, технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме», а также ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно-делового Сочи.

Константин Боженов, заместитель директора «Ростелеком-Юг» по работе с корпоративным и государственным сегментами: «На базе нашей инфраструктуры мы предоставляем цифровые сервисы, без которых высококлассный отдых сегодня немыслим. «Управляемый Wi-Fi» даёт стабильный доступ к информации и общению с близкими, где бы они ни находились. «Интерактивное телевидение» транслирует сотни цифровых каналов на различных языках. «ВидеокомфоРТ» позволяет обеспечивать безопасность и контроль. «Новая телефония» даёт возможность организовать многоканальную линию Call-центра и повысить качество обслуживания гостей. Всё это делает российские туристические объекты привлекательными для внутренних и иностранных путешественников».