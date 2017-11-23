Президент «Ростелекома» возглавит Комитет по Цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

На заседании Бюро Правления президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой создания комитета РСПП по Цифровой экономике и выдвинул на должность председателя комитета президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского. Решение о создании комитета и кандидатура Михаила Осеевского были единогласно поддержаны.

В состав Комитета предполагается включить представителей ведущих отечественных компаний в сфере цифровой экономики, а также отечественных и зарубежных компаний, работающих на российском рынке и заинтересованных в ускоренной цифровизации соответствующих секторов.

«Сотрудничество «Ростелекома» и РСПП, который является крупнейшим объединением работодателей в России, позволит слаженно и с учётом интересов всех сторон перевести в «цифровую плоскость» отношения на рынке труда в России. Но ещё более важно, что участники РСПП представляют репрезентативную выборку всех секторов экономики нашей страны, что позволит нам адекватно сформулировать и продвигать на площадке РСПП интересы во внедрении цифровых технологий как отечественных компаний, так и зарубежных партнеров, работающих на нашем рынке, учитывая при этом интересы государства», - комментирует создание Комитета президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что, если говорить о рынке труда, то цифровые компетенции будут присутствовать во вновь разрабатываемых и актуализируемых профстандартах. «Цифровые компетенции необходимо вводить во вновь разрабатываемые и актуализируемые профстандарты, встраивать в национальную систему квалификаций», - сказал Александр Шохин.

«При этом тема цифровизации не является автономной или узкоспециализированной, сегодня она становится определяющим вектором как для консолидированной работы всех комитетов РСПП, так и для сотрудничества РСПП с заинтересованными ведомствами. Процессы цифровизации происходят в глобальном масштабе, поэтому к работе в Комитете РСПП по цифровой экономике приглашены и зарубежные компании», - заявил Александр Шохин.

До конца 2017 года комитет должен определить точный состав и представить план работ на первое полугодие 2018 года, а также подготовить предложения по координации деятельности с рабочими органами РСПП, которые отвечают за разработку предложений по развитию цифровой экономики – с комитетом по международному сотрудничеству и с комиссией по связям и информационно-коммуникационным технологиям.