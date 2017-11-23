Новый способ экономить время – теперь и в Краснодарском крае

Сегодня каждому, кто ценит собственное время, мы предлагаем пользоваться государственными услугами в режиме онлайн.

Например, на краевом портале pgu.krasnodar.ru, где можно получить массу услуг в электронном виде, без очередей, на сайте pgu.krasnodar.ru. Почему?

Преимущества сайта pgu.krasnodar.ru

• Используя свой личный кабинет, можно подавать заявления, например, о постановке на очередь в детский сад или для получения архивных справок, не выходя из дома.

• По каждой заказанной услуге, будь то заявление о получении кадастрового паспорта или оформление пособия, можно отслеживать статус заказа. Не придется каждый раз звонить в необходимое ведомство для уточнения готовности заявки.

• Если создать полную учетную запись, то есть ввести все требуемые данные, можно записаться к врачу за две минуты и не стоять в очереди в регистратуру ранним утром, а также отслеживать и оплачивать штрафы и задолженности

• Есть услуги, которые нельзя получить онлайн, но, воспользовавшись своим личным кабинетом, можно скачать бланки заявлений. Например, по выдаче «согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет».

• На сайте можно ознакомиться с перечнем необходимых документов и основанием для отказа, по каждой услуге предоставляемой государством.