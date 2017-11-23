Мокрый снег и гололед прогнозируют на Кубани

По данным пресс-службы краевого управления МЧС, утром и в первой половине дня 23 ноября местами на Кубани, преимущественно в южной половине, ожидается мокрый снег и гололед. - Сегодня, 23 ноября, в ближайшие 1-3 часа и в первой половине дня местами в крае, преимущественно в южной половине ожидается налипание мокрого снега, гололёд, ухудшение видимости в осадках, дымке 500-1000 метров, - сообщили в МЧС. В связи с ухудшением видимости кубанским автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах.