Компания Лилиани представила свои новинки на выставке Agritehnika 2017 в Ганновере

Первый заместитель Министра сельского хозяйства России в рамках визита на выставку Agritechnika посетил стенд компании «Лилиани». Ростовский производитель представил свои решения в области логистики уборки, сева, хранения и перевалки зерновых и масличных. На выставку «Лилиани» привезла обновленную линейку техники: двухсекционный бункер перегрузчик GTT-16.С2, новую версию машины для упаковки зерна в рукавах с системой консервации – GB-01 K, а также машины, заинтересовавшие избалованного европейского потребителя функциональностью и новизной – автомобильный перегрузчик MDP-450 и многофункциональный перегрузочный агрегат MGU-300.



На стенде Джамбулата Хатуова и делегацию DLG приветствовал генеральный директор ООО «Лилиани» Армен Налбандян. В рамках беседы он ознакомил замминистра с представленной инновационной техникой, а также поделился впечатлениями о выставке: «Мы не ожидали такого интереса со стороны зарубежных потребителей. Более 50 запросов от торгующих компаний на представление нашей техники на рынках Великобритании, Испании, Франции, Германии, Италии, Швеции, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши, Турции… И даже Австралии. Сотни контактов с фермерами, переработчиками, зернотрейдерами. Вывод у нас однозначный – европейский континент для нашей техники – благодарный рынок!».



Среди экспонатов «Лилиани» был представлен 16-тонный двухсекционный бункер-перегрузчик из новой, «габаритной» серии. В этой машине много технических новшеств. Среди них выделяются электрогидравлическая система управления, которая значительно повысила удобство работы. Двухсекционность – это новая конструкторская находка для перегрузчиков. Она позволяет принимать в один агрегат семена и удобрения и поочередно загружать их в посевной комплекс. Все это подается в бункер через самозагрузочный шнек (ШС). ШС имеет свою сетчатую систему фильтрации, которая не пропускает твердые фракции вместе с загружаемым материалом, а также оснащен функцией протравливания зерна. Это дает возможность работать с более дешевыми инокулянтами, имеющими небольшой срок действия. Кроме того, с зернотока снимается один технологический процесс – процесс протравливания. И конечно – тензовесы с терминалом онлайн-передачи данных и системой блокировки несанкционированной выгрузки – без авторизации принимающих автомашин. Данная функция показалась особенно актуальной для российских и казахстанских компаний.

Огромный интерес посетителей вызвала премьера «Лилиани»: мультифункциональная версия зерноперегрузочной машины, созданная на базе традиционного разгрузчика рукавов. Новое оборудование, производительность выгрузки которого повысилась до 300 тонн в час, позволяет не только перегружать зерно при распаковке из рукавов, но и загружать в зерноупаковочные машины, в т.ч. – с консервацией, перегружать с токов, загружать посевные комплексы семенами (в т.ч. – с одновременным протравливанием) и удобрениями, загружать вагоны-хопперы и др.



Обновленная версия зерноупаковочной машины GB-01 K с системой внесения консерванта, позволяющая загружать в рукава как сухое, так и влажное зерно, пришлась по душе как животноводам и птицеводам, так и хозяйствам, которые вынужденно убирают при высокой влажности.

Автомобильный перегрузчик MDP-450 тоже был представлен в новой версии: достаточно серьезно изменилась конструкция, добавилась система гидравлического выдвижения борта - для удобства «пристраивания» к автотранспорту.



Джамбулат Хатуов по достоинству оценил технологические подходы «Лилиани» и показатели эффективности, которые они обеспечивают.



В составе делегации также присутствовали Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев, директор российской Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова и др.

Выставка Agritechnika традиционно прошла в г. Ганновер, в выставочном комплексе Messe.