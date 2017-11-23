С декабря 2017 года авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейс Воронеж - Сочи. Полёты в Адлер будут выполняться один раз в неделю на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.
Продажи открыты.
Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).
Возобновление рейсов между Воронежем и Сочи авиакомпании «РусЛайн»Четверг, 23 ноября 2017 14:11
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С декабря 2017 года авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейс Воронеж - Сочи. Полёты в Адлер будут выполняться один раз в неделю на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.