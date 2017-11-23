Возобновление рейсов между Воронежем и Сочи авиакомпании «РусЛайн»

С декабря 2017 года авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейс Воронеж - Сочи. Полёты в Адлер будут выполняться один раз в неделю на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.



Продажи открыты.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).