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Возобновление рейсов между Воронежем и Сочи авиакомпании «РусЛайн»

Четверг, 23 ноября 2017 14:11
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Возобновление рейсов между Воронежем и Сочи авиакомпании «РусЛайн»

С декабря 2017 года авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейс Воронеж - Сочи. Полёты в Адлер будут выполняться один раз в неделю на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Продажи открыты.
Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

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