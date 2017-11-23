«МегаФон» открывает медиа-сообществу двери ведущих предприятий Северного Кавказа

22 ноября 2017 г. Черкесск. «МегаФон» дал старт новому проекту «Бизнес по-настоящему», в котором организует серию деловых пресс-туров на производства своих крупнейших корпоративных клиентов в СКФО. Первый такой визит состоялся на завод по производству воды ЗАО «Аквалайн» в Карачаево-Черкесии, где журналистам и блогерам рассказали – как телекоммуникации помогают бизнесу становиться успешнее.

«Аквалайн» — один из ведущих производителей минеральной питьевой воды России. Торговые марки «Легенда гор АРХЫЗ» и «Горная вершина» известны потребителям по всей стране. «МегаФон» уже третий год сотрудничает с «Аквалайном»: более 80 сотрудников предприятия пользуются корпоративной связью под брендом оператора и тарифом «Корпоративный безлимит», а также интернет-доступом по фиксированной технологии. Журналисты и блогеры Ставрополья и Северного Кавказа увидели, как работают новейшие производственные линии известного предприятия, познакомились с секретами розлива и оценки качества минеральной воды, продегустировали широкую линейку продукции.

«У нашего завода несколько производственных площадок в республике, развитая логистика и сеть поставок по всей России. И такой масштаб бизнеса требует, чтобы множество наших сотрудников в постоянном режиме были на связи друг с другом. Это позволяет в любую минуту скорректировать рабочие задачи и принять наиболее эффективные решения, — комментирует Фатима Чекунова, директор по маркетингу ЗАО «Аквалайн». — Здесь важны как широкое мобильное покрытие сетей оператора и качество услуг, так и выгодная цена обслуживания, ведь общаться приходится много. «МегаФон» отвечает всем нашим требованиям, и в ближайшее время мы намерены расширить наше партнёрство».

«Надёжные мобильные коммуникации во многом предопределяют экономический успех, что мы видим на примере многих наших B2B-клиентов, — говорит Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала компании «МегаФон». — На Северном Кавказе среди корпоративных клиентов стремительно растёт популярность услуг передачи данных: только с начала года количество таких бизнес-абонентов в республиках увеличилось на 42%. Благодаря этому корпоративный сегмент в СКФО генерирует теперь в 2 раза больше интернет-трафика, чем в прошлом году. Мы учитываем этот тренд, поэтому активно развиваем сети передачи данных 3G/4G под потребности бизнеса, наращиваем их пропускную способность, внедряем M2M-услуги и «облачные» сервисы для удобной автоматизации многих рабочих процессов наших клиентов. Такой тщательный подход к партнёрству делает «МегаФон» очевидным выбором для бизнеса, и как подтверждение — на Кавказе мы занимаем ведущие позиции на корпоративном рынке».

«МегаФон» продолжит знакомство медиа-сообщества с успешными предприятиями Северного Кавказа и юга России. Онлайн-включения и видеорепортажи с самых масштабных и зрелищных производств расскажут широкой аудитории, как с помощью телеком-услуг сделать ежедневную работу предпринимателей разной формации простой и удобной, а решение бизнес-задач - ещё технологичнее и эффективнее.