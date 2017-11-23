Новое назначение «МегаФона» в Сочи

23 ноября 2017 года. Сочи. Директором Сочинского регионального отделения «МегаФона» назначен Игорь Ионов, уже более 3 лет возглавляющий техническую службу оператора в городе-курорте.

В новом статусе Игорь Ионов займётся развитием ключевых технических и бизнес-направлений деятельности «МегаФона». В их числе - сохранение технологического лидерства компании в постолимпийской столице, увеличение числа цифровых клиентов, а также дальнейшее улучшение качества мобильных услуг.

Игорь Ионов родился 4 декабря 1964 года в Томске. В 1986 году с отличием окончил Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи по специальности «командная радиоэлектропроводной связи». В июне 1995 года - Военную академию связи по специальности «организация технического обеспечения связи», позже завершив воинскую карьеру в звании полковника.

В 2003 году начинает работу в отрасли сотовой связи с Ростовского филиала ЗАО «Мобиком-Кавказ» в должности начальника отдела капитального строительства службы проектирования и надзора. В течение нескольких лет возглавлял строительную службу и инфраструктуру, занимал позицию заместителя директора Ростовского регионального отделения «МегаФона». С 2014 года по настоящее время был техническим руководителем Сочинского регионального отделения компании. В ноябре 2017 года назначен его директором.

Анатолий Горбунов, ранее занимавший должность директора Сочинского регионального отделения «МегаФона», в июле 2017 года возглавил Кавказский филиал компании*.