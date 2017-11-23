Бизнес-ужин от издательского дома «PRO Бизнес»

16 ноября издательский дом «PRO Бизнес» организовал мероприятие под названием «Бизнес-среда», которое состоялось в банкетном зале «Ясная поляна».

В качестве спикеров были приглашены: первый заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий, начальник управления МСП Департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Виталий Воронов, директор по развитию розничного бизнеса Краснодарского филиала банка «Центр-инвест» Алексей Рашевский и руководитель регионального Российского экспортного центра Владислав Есин.

Модератором мероприятия выступил директор ООО «Реноме Онлайн» Андрей Филипповский. В ходе первой части встречи ведущим были подняты следующие темы:

• «Текущее социально-экономическое положение Краснодарского края и перспективы развития в рамках Стратегии до 2030 года».

• «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».

• «Финансовые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса».

• «Государственная поддержка развития экспорта на Кубани».

Вторая часть мероприятия завершилась прекрасным ужином, аукционом картин от «ИНВО студии», а также презентацией мясных деликатесов от компании ООО «Кубаньделикатес», которую представила ее директор Ольга Соловьева.

Неофициальная часть встречи проходила в формате нетворкинга, что способствовало установлению деловых связей между участниками «Бизнес-среды».





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