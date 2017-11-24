Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора АНО «Волейбольный клуб «Динамо» по подозрению в невыплате заработной платы сотрудникам клуба (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По данным следствия, руководство клуба не выплачивало свыше двух месяцев заработную плату персоналу, тренерскому штабу и игрокам в период с января по ноябрь 2017 года. В результате задолженность по зарплате составила около 25 миллионов рублей. Точное количество потерпевших устанавливается.

Следователями СК изучается документация организации, в ближайшее время в рамках возбужденного уголовного дела будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и закреплению доказательственной базы. Расследование продолжается.

Расследование уголовных дел о невыплате заработной платы и возмещение потерпевшим ущерба является одним из приоритетных направлений работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.