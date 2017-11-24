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В следственном управлении состоялось заседание Общественного совета

Пятница, 24 ноября 2017 09:05
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23 ноября 2017 года, в следственном управлении состоялось очередное заседание Общественного совета.

В начале заседания со вступительным словом выступил заместитель руководителя следственного управления по краю Александр Кондратенко.

В ходе заседания выступила Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева по вопросу защиты несовершеннолетних от вовлечения их в потенциально опасные группы в социальных сетях и иного негативного влияния с использованием Интернета.

Информацию об участии общественного совета в проведении запланированных антикоррупционных краевых общественных мероприятий представила председатель общественной организации «Антикоррупционный консорциум» Ирина Дубовицкая.

Члены Общественного совета обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам, наметили пути дальнейшего взаимодействия.

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