Анапские приставы пополняют бюджет

В Анапском городском отделе судебные приставы пополнили государственную казну, взыскав исполнительский сбор с организации-должника, не исполнившей в срок, установленный для добровольного исполнения решения суда, в сумме 1 миллиона 833 тысяч 757 рублей 96 копеек.

В отношении АО «О.М.А.» в отделе было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него налогов, сборов, пеней, штрафов в соответствии с постановлением инспекции Федеральной налоговой службы г.-к. Анапа.

В связи с тем, что организация не произвела перечисления необходимых платежей, заместителем старшего судебного пристава Анапского городского отдела было вынесено постановление о взыскании с преприятия-должника исполнительского сбора почти на два миллиона рублей.

Результатом работы представителей закона стала предъявленная квитанция представителями АО «О.М.А.» в отдел судебных приставов города-курорта о перечислении исполнительского сбора в полном объеме.