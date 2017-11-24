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Анапские приставы пополняют бюджет

Пятница, 24 ноября 2017 09:08
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В Анапском городском отделе судебные приставы пополнили государственную казну, взыскав исполнительский сбор с организации-должника, не исполнившей в срок, установленный для добровольного исполнения  решения суда, в сумме 1 миллиона 833 тысяч 757 рублей 96 копеек.

В отношении АО «О.М.А.» в отделе было возбуждено исполнительное производство о взыскании  с него налогов, сборов, пеней, штрафов в соответствии с постановлением инспекции Федеральной налоговой службы г.-к. Анапа. 

В связи с тем, что организация не произвела перечисления необходимых платежей, заместителем старшего судебного пристава Анапского городского отдела было вынесено постановление о взыскании с преприятия-должника исполнительского сбора почти на два миллиона рублей.

Результатом работы представителей закона стала предъявленная квитанция  представителями АО «О.М.А.» в отдел судебных приставов города-курорта о перечислении исполнительского сбора в полном объеме.

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