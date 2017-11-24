Должник обнаружен и отправлен на исправительные работы

Злостный неплательщик алиментов из Курганинского района, длительное время не исполнял обязанности по уплате алиментов в пользу своего ребенка, за что и был, в конечном счете, приговорен к уголовному наказанию по ч.1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно») к 7 месяцам исправительных работ. Однако его упрямство пошло дальше: мужчина не приступил к отбытию данного наказания, за что и был объявлен в федеральный розыск по постановлению УФСИН. Также розыскное дело в отношении горе-отца возбудили и судебные приставы Курганинского районного отдела.

Обычный рейд по взысканию задолженностей по различным видам платежей с жителей станицы Михайловской обернулся неожиданностью. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС), сопровождавший пристава-исполнителя, обратил внимание на знакомое по розыскным документам лицо в одном из частных домов по улице Острецова. Не спасла безответственного папашу даже темнота – встреча представителей закона и злостного «алиментщика» произошла около 20 часов. Должник был задержан и передан в дежурную часть Курганинского ОМВД.