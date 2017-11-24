В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте за получение взятки в виде денег за совершение незаконных действий (бездействия)



Следственным органом Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

По версии следствия, 06.10.2017 бывший оперуполномоченный Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, по роду своей деятельности владея информацией о проводимой проверке в отношении ООО «Кубаньстройсервис», возле здания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте предложил заместителю директора ООО «Кубаньстройсервис» передать ему 100 тысяч рублей за прекращение проверки, на что получил согласие. 20.11.2017 примерно в 20 часов вечера согласно достигнутой договоренности, находясь на автомобильной стоянке торгово-развлекательного комплекса «СБС-Мегамолл» в г. Краснодаре, сотрудник полиции получил лично от заместителя директора ООО «Кубаньстройсервис» взятку в виде денег в сумме 100 тысяч рублей, из которых 10 тысяч рублей и муляж, имитирующий денежные средства в сумме 90 тысяч рублей. Однако распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению представитель власти не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в УТ МВД России по ЮФО, по данному факту руководством Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте проведена служебная проверка. В соответствии с ч.3 ст.82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года №342-ФЗ сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.



Помощник руководителя

Южного СУТ СК России А.Е. Терземан