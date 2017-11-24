На Кубани с 1 декабря нельзя ездить на летней резине

В отдельных местах Краснодарского края уже выпал снег. Где-то снежинки еле видны, в других же местах дороги, крыши домов и деревья перекрасились в белый цвет.

Но сейчас речь не о красотах зимних пейзажей, а о безопасности, особенно на дорогах. Вы наверняка слышали о так называемых днях жестянщика, которые наступают вместе с плохой погодой. Так вот, чтобы не попасть в число тех, кто сначала платит за ремонт, а потом — за смену резины, лучше позаботиться о колесах заранее.

— С 1 декабря в Краснодарском крае начинается период, когда следует ездить на зимней резине. Он продлится три месяца, — поясняет начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская. — В первую очередь это касается предгорных районов — Мостовского, Северского, Туапсинского, Отрадненского, Лабинского. Также любителям зимнего отдыха в Красной Поляне необходимо поставить зимнюю резину.

Правоохранители уже начали проводить профилактические беседы на горных дорогах. А с начала календарной зимы запретят въезд в Красную Поляну, как и в прошлом году. Тогда более 10 патрулей ДПС ежедневно контролировали ситуацию на дрогах и не пускали на горные трассы тех, чьи машины были без зимней резины.

— Есть официальный запрет, который вступает в силу с 1 декабря, но на сегодняшний день штрафа за его нарушение нет: водители ездят на летней на свой страх и риск. Беда в том, что такой автомобилист может улететь на своей машине в обрыв, а также спровоцировать массовое ДТП с жертвами. Если учесть, что горные дороги обычно узкие, то авария может запросто перекрыть движение полностью, — объясняет Заватская.

Поэтому правоохранители надеются на сознательность водителей и напоминают, что правила безопасности придуманы не просто так.